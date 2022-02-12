Липецк, 12 февраля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 174 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тест на коронавирус

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12 февраля выявлен 1891 новый случай заражения коронавирусом — на 29 меньше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 108 тыс. 235 случаев заражения.

За весь период наблюдения 88 тыс. 671 человек был выписан после курса лечения, в том числе 1309 — за последние сутки.

За весь период скончались 3138 человек. Подтверждено девять новых летальных случаев за последние сутки.