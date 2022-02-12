Вашингтон, 12 февраля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде неосновного персонала своего посольства из Киева из-за «угрозы военных действий», сообщили в посольстве.

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«Госдеп приказал сотрудникам посольства, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, покинуть страну в связи с продолжающими поступать сообщениями о наращивании военного присутствия РФ на границе с Украиной», — отмечается в сообщении в Twitter.

В последнее время Киев и страны Запада выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» у границ Украины.

Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.