Каракас, , 14:13 — REGNUM Восемь мирных жителей погибли в результате взрыва мины на границе Венесуэлы с Колумбией. Об этом сообщили власти Венесуэлы, передает 12 февраля Anadolu.

Противопехотные мины, взорвавшиеся в штате Апуре, были заложены «террористами», заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

С 6 февраля в районах вдоль колумбийско-венесуэльской границы произошли ожесточенные столкновения между венесуэльской армией и колумбийскими вооруженными группировками, при этом тысячи венесуэльцев перемещены из штата Апуре на территорию Колумбии.

Венесуэла заявила, что армия будет по-прежнему проявлять «нулевую терпимость» к этим преступным группам.