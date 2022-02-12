Омск, 12 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Омской области за минувшие сутки госпитализировано 307 пациентов с COVID-19. Выявлено за тот же период 2668 новых случаев заражения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования в регионе за весь период пандемии достигло 168 543. Из них к настоящему времени выздоровели 141 461 человек, в том числе 2004 за последние сутки.

Скончались от COVID-19 за последние 24 часа десять человек, а всего жертвами коронавируса стали 3699 жителей области.

«1 122 273 человека привиты от коронавируса, из них 849 561 человек получил оба компонента вакцины», — добавили в региональном оперштабе.