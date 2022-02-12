Москва, 12 февраля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Известный кинорежиссер, сценарист, директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров судится со своей 36-летней дочерью Анной из-за квартиры на Патриарших прудах. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Duma.gov.ru Карен Шахназаров

Речь идет о дочери Шахназарова от второго брака с Еленой Сетунской. Анна родилась в 1985 году, а в 1989 году Сетунская бросила Шахназарова и уехала с дочерью жить в США. Позже Шахназаров развёлся с ней через суд и получил право на воспитание дочери, однако увидел её лишь спустя двадцать лет.

Однако дочь Шахназарова вернулась в Россию. Она поселилась в собственной 86-метровой квартире на Патриарших прудах.

Но Шахназаров намерен отсудить у дочери права на половину жилья. Делает он это в силу приобретательной давности: Шахназаров платил за квартиру налоги и коммунальные платежи.