Пекин, , 13:06 — REGNUM Появление змеи в салоне пассажирского самолета Airbus A320 (авиакомпания — Air Asia) в небе над Южно-Китайским морем привело к экстренной посадке лайнера, передает Aviation Herald.

A320−200 выполнял регулярный рейс AK-5748 из Куала-Лумпура в Тавау (Малайзия). Когда после взлета самолет набрал высоту более 10 тыс. м, в фонаре багажной полки над головами пассажиров появилась змея.

Бортпроводники доложили об этом командиру судна, и он принял решение совершить посадку в аэропорту малазийского города Кучинг. Экипаж успешно совершил посадку через 45 минут после инцидента.

Авиакомпания Air Asia предоставила пассажирам резервный борт, на котором они продолжили рейс.