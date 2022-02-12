Пермь, 12 февраля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Перми школьники вернутся к очному формату обучения. Это произойдёт 14 февраля, сообщили журналистам представители мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Школы снова будут работать в обычном режиме. То же касается и учреждений дополнительного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, очное обучение было приостановлено на период с 3 по 13 февраля. Ученики занимались в удалённом формате.