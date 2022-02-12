Пекин, 12 февраля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Российская женская сборная по лыжным гонкам стала победительницей в эстафете 4×5 км на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В составе команды из России выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Их победное время составило 53 минуты 41,0 секунды

Второе место выиграли немецкие лыжницы, отставшие от победительниц на +18,2 секунды, третьими финишировали спортсменки из Швеции, отставание которых составило + 20,7 секунды.

Отметим, это первое олимпийское золото в эстафете у женской сборной России по лыжным гонкам с 2006 года и первая победа российских лыжниц на Олимпиаде в Пекине.