Песков: Мюнхенская речь Путина не была агрессивной
Москва, 12 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Мюнхенская речь президента России Владимира Путина, произнесенная им 15 лет назад, была революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем и совершенно не носила конфронтационного характера, не была агрессивной. Об этом сегодня, 12 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, тогда, в 2007 году, Мюнхенская речь Путина была достаточно революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем и с точки зрения очень стройного логически и концентрированного изложения мировоззрения российской стороны по проблемам архитектуры современной безопасности и по тем проблемам. При этом на Западе речь Путина почему-то была воспринята как агрессивное заявление, хотя она таковой и не была.
Российский лидер 15 лет назад, по сути, предложил лидерам западного мира не прятать голову в песок, как страусам, а решать проблемы, но Запад Путина не услышал, констатировал Песков.