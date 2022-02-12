Кемерово, 12 февраля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Начальник ковидного госпиталя в Кемеровской области Василий Жданов резко высказался о врачах, которые отговаривают пациентов вакцинироваться от коронавируса. Обращение к коллегам он оставил на своей странице в Instagram.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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«Коллеги! Вернее, вы мне — не коллеги. Медработники, которые так поступают, ответьте мне (и себе): вы идиоты или подонки? — написал он. — Если идиоты, то попробуйте подумать вот над чем. Когда у человека аллергия на яйца, вы ему молоко тоже пить запрещаете? А когда у пациента анафилаксия на цитрусовые, яблоки категорически запрещены? Аллергическая реакция на витамины группы В — противопоказание для всех лекарств вообще? Вы мозги включать планируете, ау?! Ну, а если вы — подонки, то у меня вопросов нет».

В пример он привёл случай, когда мужчине отказали в вакцинации из-за того, что в детстве у него был отёк Квинке на кошачью шерсть. Вспомнил он и о погибшей женщине, которой не позволил привиться врач — из-за успешно излеченной онкологии.