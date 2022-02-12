Лагань, Калмыкия, 12 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Калмыкии почти полностью заполнен ковидный госпиталь, развёрнутый в Лаганском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации муниципального образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

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«Прошла неделя с открытия ковидного госпиталя в Лагани. Он почти заполнен. Там сейчас проходят лечение 29 жителей нашего района. У троих диагностировано поражение легких свыше 75%. К сожалению, это те, кто не вакцинирован», — уточнили в администрации.

Власти выразили благодарность медикам, которые все силы бросили на борьбу с инфекцией и ведут борьбу за каждого пациента.

ИА REGNUM сообщало, что стационар рассчитан на 40 коек. Кол-центр районной больницы работает круглосуточно.