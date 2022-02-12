Элиста, 12 февраля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Калмыкии заболеваемость COVID-19 снизилась на треть, сообщил глава республики Бату Хасиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Что касается COVID-19, то заболеваемость в Калмыкии снизилась на 30%. Но спад не такой быстрый. Потому мы держим руку на пульсе и в любой момент готовы принимать необходимые меры, чтобы эпидобстановка в республике оставалась стабильной», — написал он в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что ранее главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев сообщил о том, что Элиста и ряд муниципальных районов Калмыкии прошли пик пятой волны коронавируса. Ряд районов находятся или на пике заболеваемости, или проходят пик.