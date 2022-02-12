Ашхабад, 12 февраля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов дал поручение Центральной избирательной комиссии страны начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов. Об этом сегодня, 12 февраля, в интервью журналистам сообщил представитель ЦИК Туркмении, отвечая на вопрос, какую работу президент Бердымухамедов поручил провести председателю ЦИК республики Гулмураду Мурадову.

Kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

При этом представитель ЦИК Туркмении не назвал дату предстоящих президентских выборов, сказав, что это пока не известно, так как работа только началась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля на заседании Народного совета президент Бердымухамедов, возглавляющий страну уже 15 лет, заявил, что намерен «дать дорогу молодым» и уступить свой пост более молодому руководителю. За собой Бердымухамедов намерен оставить должность председателя Халк маслахаты (верхней палаты парламента) Туркмении.

Почетные старейшины, выступавшие на внеочередном заседании Халк маслахаты, поддержали решение Бердымухамедова.

Стоит отметить, что сын президента Бердымухамедова — Сердар Бердымухамедов занимает пост вице-премьера и курирует финансово-экономический блок в правительстве.