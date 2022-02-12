Киев, 12 февраля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Российские дипломаты и сотрудники консульств начали покидать Украину. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Dmitry Karpezo Посольство России на Украине. Киев

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Сообщается, что сотрудники российского посольства и российских консульств на Украине начали покидать эту страну. Из-за этого уже возникли трудности при записи на прием в российские дипломатические представительства на Украине.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой британского МИД Лиз Трасс заявил, что сотрудники российских дипломатических представительств на Украине могут покинуть эту страну, как это уже делают сотрудники западных посольств.

Западные страны эвакуируют своих дипломатов с Украины из-за якобы существующей угрозы вторжения со стороны России, хотя Москва не раз заявляла, что никаких планов вторжения у нее нет.