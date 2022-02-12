Барнаул, 12 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 12 февраля 2022 года вакцинированы 1 315 041 человек (всего +2806 за сутки), в том числе 1631 ребенок возрастом 12−17 лет (+1041за сутки).

(сс) qimono Вакцинация

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Из общего числа привитых 69 370 жителей региона получили первую прививку (-866 за сутки).

Число полностью привитых граждан составило 1 163 044 (+3210 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 82 627 ревакцинированных (+462 за последние сутки). Ранее отмечалось, что для достижения коллективного иммунитета региону необходимо ежедневно вакцинировать не менее 10 тысяч человек.

К февралю 2022 года темпы вакцинации от коронавируса в Барнауле оказались настолько низкими, что медики вынуждены отказывать в вакцинации единичным посетителям прививочных кабинетов.

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