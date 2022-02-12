Анахайм, США, 12 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сиэтл Кракен» переиграл команду «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра состоялась на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась победой гостей со счетом 4:3.

В составе победителей шайбами отличились оформивший в матче дубль Райан Донато (3-я и 34-я минуты), Винс Данн (15-я) и Джордан Эберле (59-я).

У «Анахайма» голы забили также отличившийся дублем шведский форвард Исак Лундестрём (3-я и 27-я) и еще один шведский нападающий Рикард Ракелль (29-я, в большинстве)

Отметим, в следующем матче «Сиэтл» 15 февраля примет у себя клуб «Торонто Мэйпл Лифс», а «Анахайм» 17 февраля на выезде встретится с командой «Калгари Флэймз».