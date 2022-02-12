Киев, 12 февраля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Эммануэль Макрон — президент Франции — ждал гарантий по Донбассу от украинского лидера Владимира Зеленского во время пресс-конференции после встречи двух лидеров. Такой сигнал увидел экс-депутат Рады Евгений Мураев, передает телеканал «Наш».

Gov.ua Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

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Макрон приехал на Украину с «уникальным предложением», которое могло бы ускорить выполнение Минских соглашений, но на пресс-конференции лидеры двух стран об этом не упомянули, сказал он.

«Вы обратили внимание на позу Макрона? Он буквально стоял и ждал, что Зеленский что-то скажет», — отметил экс-депутат, добавив, что французский лидер «хотел от украинской стороны гарантий того, что конфликт в Донбассе не будет решен военным путем».

Встреча Зеленского и Макрона состоялась в Мариинском дворце в Киеве 8 февраля.