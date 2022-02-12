Челябинск, 12 февраля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Челябинской области COVID-19 победили ещё 3415 человек. Они уже выписаны, информирует оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выздоровели уже 167 317 пациентов. При этом подтверждено 222 125 случаев заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается 46 834 человека. Скончались от ковида ещё 17 граждан.