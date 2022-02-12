Чита, 12 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае стала ещё более напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 12 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 116 864 (+1798 за минувшие сутки). Это рекордный показатель за всю историю пандемии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 101 035 пациентов (+961 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2416 человек (+5 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 124 находятся в тяжёлом состоянии (+27 за сутки), 5 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-2 за последние сутки).

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