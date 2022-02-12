Додома, 12 февраля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Танзанийские депутаты заявили, что среди женщин в возрасте от 14 до 24 лет наблюдается резкий рост использования экстренного контрацептива, известного как «Постинор». Об этом пишет новостное издательство Mwananchi.

В недавнем докладе Парламентского комитета по здравоохранению сообщается, что представительницы женского пола в Танзании уделяют больше внимания профилактике беременности. При этом контрацептивы не предотвращают заражение ВИЧ-инфекцией в отличие от презервативов, не пользующихся столь большой популярностью.

Комитет рекомендовал аптекам раздавать своим покупателям бесплатные презервативы, советуя использовать их для профилактики ВИЧ-инфекции.

В настоящее время в Танзании с населением в 60 млн человек зарегистрировано более 1,7 млн случаев заражения ВИЧ.