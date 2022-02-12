Улан-Удэ, 12 февраля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1021 пациент. Всего к настоящему времени коронавирус победили 84 687 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии в республике достигло 107 056, 45% из которых приходится на Улан-Удэ. За сутки диагноз подтвердился у 1452 человек.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 1273 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Число жертв COVID-19 достигло 2700. За сутки скончались ещё семь человек, двое из которых были младше 65 лет.