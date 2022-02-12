Кейптаун, , 08:56 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса выступил с обращением к народу, пообещав применить «решительные» меры по борьбе с коррупцией. По словам главы государства, ему приходится сталкиваться с требованиями разработать план по преодолению растущего недовольства работой правительства. Об этом пишет новостное агентство VOA Swahili.

Высокий уровень коррупции среди чиновников, ослабевающая экономика, ошеломляющие показатели безработицы, разгул преступности и беспорядки — лишь одни из немногих проблем, с которыми сталкивается южноафриканская страна.

«Борьба с коррупцией приобретет новый импульс», — подчеркнул Рамафоса в своей речи. Это первое выступление президента ЮАР с момента публикации 1400-страничного доклада о коррупционных схемах его предшественника Джейкоба Зумы, который, как утверждается, отдал контроль над государством богатым частным лицам и компаниям в обмен на взятки.

Зума получил тюремный срок в июле прошлого года после того, как отказался давать показания. Его арест спровоцировал массовые грабежи и беспорядки, в результате которых погибло более 350 человек. Отмечается, что подобных проявлений насилия не было в стране со времен окончания апартеида.

Рамафоса произнес свою ежегодную речь в мэрии Кейптауна. Здание парламента, где обычно президент выступает с обращением к народу, было уничтожено в результате пожара, учиненного поджигателем 2 января этого года.