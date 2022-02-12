Прага, , 08:40 — REGNUM Отклонение Сенатом Чехии поправок к закону о пандемии может привести к необходимости введения в Чехии режима ЧП, заявил министр здравоохранения страны Властимил Валек, передает Česká televize.

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По его мнению, изменить закон согласно возражениям сенаторов или продлить действие закона в его нынешней редакции после 28 февраля в принципе невозможно.

«Закон о пандемии привел к принятию незаконных мер», — сказал он. По его словам, поправки лишь привели закон в соответствие с утверждениями административных судов, передает ИА Красная Весна.

По словам Валека, эта чрезвычайная мера, в связи с текущей эпидемической ситуацией, будет необходима в течение первых 2-х недель марта, но для ее введения необходим либо закон о пандемии, либо ЧП.

Ранее Сенат Чехии отклонил поправки к закону о пандемии, продлевающие его действие до ноября 2022 года. Сенаторы мотивировали решение тем, что закон нарушает конституционные права граждан.