Севастополь, 12 февраля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России приступили к масштабным учениям по обороне Крыма и пунктов базирования флота. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) на сайте Минобороны РФ.

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В рамках учений, проводимых под руководством командующего ЧФ адмирала Игоря Осипова, более 30 боевых кораблей различного класса в составе корабельных группировок вышли из пунктов постоянного базирования в Севастополе и Новороссийске и «совершили переход в назначенные районы».

пресс-служба ЮВО «Целью учений является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника».

Отмечается, что корабельные соединения, подразделения береговых войск и авиация флота на различных этапах учений «выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям».

Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей Тихоокеанского флота в ходе учений в акватории Охотского моря провёл совместные артиллерийские стрельбы.