Вашингтон, 12 февраля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Американская телекомпания Amazon Studios (дочернее подразделение корпорации Amazon) запустила в работу сериал по франшизе «Бегущий по лезвию». Об этом сообщает портал Deadline.

Скриншот видео на YouTube Ридли Скотт

Режиссёр оригинального фильма «Бегущий по лезвию» Ридли Скотт присоединился к проекту в качестве исполнительного продюсера. Другим исполнительным продюсером и автором сценария станет Силка Луиза, работавшая над сериалами «Странный ангел» и «Сияющие».

Сериал Amazon Studios получит название «Бегущий по лезвию 2099». Соответственно, в нём будет разворачиваться через 50 лет после фильма «Бегущий по лезвию 2049».

Фильм «Бегущий по лезвию» по мотивам научно-фантастического романа Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» вышел в июле 1981 года. Картина провалилась в прокате, но позже стала считаться одной из самых лучших работ в жанре «Киберпанк».

В 2017 году вышло продолжение фильма с названием «Бегущий по лезвию 2049». Режиссёром сиквела стал Дени Вильнёв, продюсером — Ридли Скот.