Канберра, 12 февраля, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Гражданам Австралии необходимо в краткие сроки покинуть Украину ради безопасности, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в ходе беседы с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

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«Мы уважаем их решения, но наш совет им очень ясен: это очень опасная ситуация, и ради вашей собственной безопасности вам следует постараться покинуть Украину», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с аналогичным призывом для граждан США выступил американский Госдепартамент. Также покинуть Украину призвали своих граждан Канада, Финляндия, Латвия, а также Великобритания.