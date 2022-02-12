Оттава, 12 февраля, 2022, 03:05 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введен в канадской провинции Онтарио из протестов дальнобойщиков в столице Канады Оттаве и на границе страны с США. Об этом заявил глава региона Даг Форд 11 февраля в ходе пресс-конференции.

ΙΣΧΣΝΙΚΑ-888 Конвой свободы возле парламента Канады в Оттаве

Он сообщил, что власти провинции направили дополнительные силы полиции в Оттаву и город Виндзор. Форд отметил, что действия протестующих незаконны, и потребовал от демонстрантов завершить акцию.

По словам чиновника, у бастующих нет права нарушать жизнь других людей, а также вредить поставкам продовольствия и других товаров. Форд подчеркнул, что протестующих ждут «очень серьезные последствия» в виде штрафов до 100 тыс. канадских долларов или тюремного заключения до одного года. Он добавил, что у дальнобойщиков могут отозвать лицензии на профессиональную деятельность и отобрать автомобильные номера.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля протестующие против обязательной вакцинации в Канаде согласились снять блокаду одной из четырех полос на мосту Амбассадор, движение по которой идет с американской на канадскую территорию.