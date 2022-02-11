Киев, 12 февраля, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Страны Запада, раскручивая слухи о возможном нападении России на Украину, пытаются заставить Киев выполнять положения Минских соглашений, заявила глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе выступления на программе «Свобода слова Савика Шустера».

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

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Она заявила, что все ее знакомые эксперты отрицают возможность начала полномасштабной войны между Украиной и Россией. При этом эскалация обстановки, которая ведется со стороны западных СМИ и политиков, по мнению Тимошенко, проводится с целью вынудить Киев соблюдать Минские соглашения.

«Все сходятся во мнении, и я поддерживаю это, что главная цель — принудить Украину немедленно выполнять Минские соглашения, которые по сути своей абсолютно равноценны сегодня утрате независимости Украины через военное решение или политическим путем», — заявила она.

Как сообщалоИА REGNUM ранее американское информагентство Bloomberg назвало дату «нападения» России на Украину. По их сведениям, это якобы может случиться 15 февраля. Отметим, ранее Bloomberg уже публиковало новость о войне между Россией и Украиной, однако затем эта публикация была удалена. Агентству пришлось приносить читателям извинения за подачу недостоверных сведений.