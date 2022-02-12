Тайбэй, , 00:55 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксировали у восточного побережья Тайваня, сообщает Сейсмологический центр Китая (CENC).

Землетрясение Zeml.info

По его данным, эпицентр землетрясения располагался к востоку от уезда Хуалянь по координатам 24,01 градуса северной широты и 122,4 градуса восточной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине десять километров. Сведений о возможных пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля на территории КНДР зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,1. Очаг землетрясения находился в 40 километрах от уезда Кильджу провинции Хамгён-Пукто на глубине 17 километров. В Южной Корее подчеркнули, что землетрясение вызвано естественными причинами.