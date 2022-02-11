Приштина, , 23:45 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 11 февраля поблагодарил Германию на своей странице в социальной сети Twitter за признание водительских прав, выданных в Албании и Косово, на всей территории Германии.

Джеляль Свечля Facebook.com/Xhelal-Sveçla

В поддержку признания албанских водительских прав проголосовал Федеральный совет Германии, что в Косово сочли как проявление уважения к своим властным структурам.

Глава министерства внутренних дел Косово Джеляль Свечля заявил о том, что к признанию албанских водительских прав готовятся Италия, Турция, Канада и Австрия.

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