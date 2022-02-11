Лондон, , 22:43 — REGNUM Британская шугейз-группа Slowdive подтвердила, что работает над новым студийным альбомом, первым за последние пять лет. Об этом 10 февраля рассказала группа в своих социальных сетях.

Фронтмен группы Slowdive Нейл Халстед NME

Классики шугейза вернулись в свои социальные сети, где выложили пост, подтверждающий информацию о том, что продолжение их одноименного альбома 2017 года выйдет в скором времени. «Студийный вайб», — написали участники Slowdive в Twitter-аккаунте группы, поделившись фотографией фронтмена Нила Халстеда и вокалистки Рейчел Госвелл.

Госвелл также намекнула о работе над новым релизом, разместив фотографию с Халстедом на своей личной странице в Твиттере, подписав: «LP5».

https://twitter.com/RachelAGoswell/status/1491893388030918656

Slowdive образовались в конце 1980-х годов и выпустили три альбома — Just For A Day (1991), Souvlaki (1994) и Pygmalion (1995), после чего участники группы разошлись, чтобы заняться другими проектами. В 2014 году группа объявила о своем воссоединении для выступления на барселонском фестивале Primavera Sound. Два года спустя они объявили о том, что работают над новым альбомом, первым с их пластинки 1995 года Pygmalion. После появления загадочного тизера и сингла Star Roving группа выпустила свой одноименный альбом в 2017 году, первый за 22 года.

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