Лима, , 22:51 — REGNUM Министерство развития и социальной интеграции Перу 11 февраля запустило кампанию «Ваше будущее вместе, раскрывая больше возможностей». Целью компании является содействие своевременному зачислению детей в школы и снижению числа исключений из школы через программу «Вместе». В программе участвуют 479 579 учащихся средних школ.

Анды, Перу

Как сообщает перуанское новостное агентство Andina, в церемонии запуска программы приняли участие заместитель министра социальных пособий Мидис Уильям Контрерас и исполнительный директор программы Джессика Ниньо де Гусман.

«Сопровождение несовершеннолетних детей в школу важно для развития у них учебных привычек. И в этой связи мы хотим, чтобы вы знали, что «Вместе» будет предоставлять дополнительные выплаты семьям, чьи дети зачисляются и посещают занятия вовремя», — заявил Контрерас.

В рамках кампании «Ваше будущее вместе, раскрывая больше возможностей» большее внимание планируется уделять тем районам страны, где наблюдается более высокий уровень исключения детей из школ, таким как Кахамарка, Укаяли, Сан-Мартин и Враем.

В рамках программы также планируется информировать студентов о возможностях для продолжения обучения после окончания средней школы, таких как предоставление стипендий или кредита на образование.

В рамках программы «Вместе» родители первоклассников и второклассников будут получать 50 солей в месяц за каждого из их сыновей или дочерей, которые являются на занятия вовремя — очно или в удаленном формате. Родители, чьи дети учатся в третьем, четвертом или пятом классе средней школы, могут получить дополнительные 80 солей за каждого из них, если они запишутся на занятия и будут посещать их вовремя.

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