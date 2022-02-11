Саранск, 11 февраля, 2022, 21:40 — ИА Регнум. В Мордовии полностью реализована первая поступившая в республику партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник-М». Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам заседания оперативного штаба.

Permkrai.ru Вакцина против коронавируса для подростков

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В составе первой партии регион получил 480 комплектов детской прививки от COVID-19.

Дополнительные партии препарата Мордовия ожидает уже на следующей неделе.

Показатель коллективного иммунитета к коронавирусу среди взрослого населения республики достиг 66,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 8 февраля прививку от коронавируса сделали 598 680 человек. Из этого числа 461 516 жителей республики однократно привились от коронавируса. 137 164 человека прошли ревакцинацию.

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