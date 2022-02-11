Стокгольм, , 21:46 — REGNUM Еще один счет-фактура, отправленный министру климата и окружающей среды Швеции Аннике Страндхелл, был зарегистрирован у Службы судебных приставов. Об этом 11 февраля Dagens Nyheter.

Швеция

По данным газеты, это платежное извещение от муниципалитета Вэрмдё на сумму €1350. Министр Страндхелл заявила, что счет был оплачен в январе, но оплата поступила слишком поздно, о чем она сожалеет.

«Конечно, я считаю, что надо вовремя оплачивать счета», — сказала министр в интервью изданию.

Напомним, в связи с формированием правительства Швеции в 2021 году выяснилось, что у министра Страндхелл с 2018 года насчитывалось девять непогашенных долгов. Тогда же новоназначенная премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон посоветовала ей тщательнее следить за своими личными финансами.

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