Варшава, , 21:17 — REGNUM 32-летний бывший нападающий испанской «Севильи» и «Шальке-04» Евгений Коноплянка пополнил состав польской «Краковии» на правах свободного агента. Соглашение украинского футболиста с «Краковией» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги 2020/21 Евгений Коноплянка принял участие в восьми турах, в которых не смог отметиться результативными действиями, проведя на поле суммарно 207 минут.

Коноплянка выступал за «Севилью» с 9 июня 2015 года после перехода из «Днепра» на правах свободного агента. Спустя два года «Шальке-04» из Гельзенкирхена выкупил контракт вингера за 12,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость украинского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро.