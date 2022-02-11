Минск, 11 февраля, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Белорусский певец ЛСП (Олег Савченко) выпустил новую песню «‎Снеговичок"‎. Премьера композиции состоялась во всех стриминговых сервисах 11 февраля.

Скриншот YouTube ЛСП

Основной темой работы, выполненной в стилистике звучания 1980-х годов, стала скоротечность любовных чувств в современном мире. Ожидается, что сингл войдёт в будущий альбом исполнителя, выход которого ожидается в 2022 году.

Напомним, что ЛСП планирует масштабный концертный тур по России в 2022 году. Центральным выступлением в рамках гастролей станет концерт в Москве 23 апреля 2022 года.