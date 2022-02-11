Вашингтон, , 19:32 — REGNUM Активы афганского ЦБ на сумму семь миллиардов долларов, находящиеся в США, заблокированы, сообщили 11 февраля журналистам в Белом доме. Американский президент Джо Байден подписал соответствующий указ.

Джо Байден Gage Skidmore

В Белом доме пояснили, что до военного переворота, который произошёл в Афганистане летом прошлого года, на счетах афганского ЦБ было более девяти миллиардов долларов резервов, причём семь из них хранятся в США, остальные — в европейских и азиатских странах.

Теперь, после вступления в силу указа Байдена о блокировке активов, деньги поступят на специальный счёт в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Американская сторона будет контролировать их: часть денег будет предоставлена «для обеспечения нужд афганского народа и Афганистана». Остальные деньги американцы используют «в рамках текущих судебных разбирательств с участием пострадавших от терроризма в Соединённых Штатах».

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