Тирана, 11 февраля, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Парламент Албании 11 февраля одобрил внесение в конституцию страны поправок о продлении срока проведения веттинга (проверки чиновников на связь с организованной преступностью и коррупцией) и полномочий независимой комиссии по квалификациям и общественных комиссаров.

Большая чистка

Как сообщает албанское оппозиционное СМИ Lapsi, «за» проголосовали 118 депутатов, воздержались четверо.

Часть оппозиции обвиняет Демократическую партию Албании во главе с Люльзим Баше в предательстве за поддержку изменений по веттингу — это часть Демократической партии, лидером которой является Сали Бериша, и Социалистическое движение за интеграцию Моники Кримади.

Ранее посол США в Албании Юри Ким призывала депутатов парламента Албании к поддержке веттинга, в особенности в сфере правосудия.