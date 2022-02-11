Москва, , 18:38 — REGNUM Российские музыканты Егор Крид (Егор Булаткин) и МакSим (Марина Абросимова) выпустили ремикс на популярную песню «Отпускаю». Премьера работы состоялась 11 февраля.

Егор Крид Igor Egor

Так, ранее принадлежавшая МакSим композиция была дополнена партией рэпера. Новая версия песни получила приятный отклик со стороны поклонников обоих исполнителей.

Ранее Егор Крид стал резидентом ОАЭ. Информацией об этом рэпер поделился на своей странице в Instagram.

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