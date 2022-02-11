Москва, 11 февраля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Российские музыканты Егор Крид (Егор Булаткин) и МакSим (Марина Абросимова) выпустили ремикс на популярную песню «Отпускаю». Премьера работы состоялась 11 февраля.

Igor Egor Егор Крид

Так, ранее принадлежавшая МакSим композиция была дополнена партией рэпера. Новая версия песни получила приятный отклик со стороны поклонников обоих исполнителей.

Ранее Егор Крид стал резидентом ОАЭ. Информацией об этом рэпер поделился на своей странице в Instagram.