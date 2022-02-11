Москва, 11 февраля, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Геннадий Зюганов (лидер КПРФ) находится в больнице. Глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко пояснил, что лидер партии пробудет в медучреждении несколько дней.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

Комментируя появившуюся информацию о госпитализации Зюганова, Ющенко уточнил:

«Он проходит профилактику по рекомендации врачей и по своей личной инициативе».

Депутат подчеркнул, что речь идёт о «временном присутствии в медицинском учреждении с целью исключения рисков, которым каждый человек подвергается».

Он также добавил, что не располагает информацией о заражении лидера партии COVID-19: данных о положительном результате ПЦР-тестирования нет.

Читайте также:В Минздраве РФ сообщили о состоянии здоровья Жириновского