Зюганов находится в больнице
Москва, 11 февраля, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Геннадий Зюганов (лидер КПРФ) находится в больнице. Глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко пояснил, что лидер партии пробудет в медучреждении несколько дней.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Геннадий Зюганов
Комментируя появившуюся информацию о госпитализации Зюганова, Ющенко уточнил:
«Он проходит профилактику по рекомендации врачей и по своей личной инициативе».
Депутат подчеркнул, что речь идёт о «временном присутствии в медицинском учреждении с целью исключения рисков, которым каждый человек подвергается».
Он также добавил, что не располагает информацией о заражении лидера партии COVID-19: данных о положительном результате ПЦР-тестирования нет.
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