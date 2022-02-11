Бухарест, 11 февраля, 2022, 17:32 — ИА Регнум. В результате крупной автомобильной аварии на кольцевой дороге Плоешти (регион Валахия на юге Румынии) частично блокировано движение транспортных средств по международной магистрали в направлении Бухареста. Об этом 11 февраля сообщает «Румынское телевидение».

Пресс-служба УМВД по Новгородской области На трассе М-11 «Нева» в Новгородчине перевернулась цистерна с битумом

Согласно официальной информации, на указанном участке перевернулась автоцистерна, перевозившая нефтепродукты. В итоге часть груза вылилась на дорогу и обочину. Водитель потерпевшего аварию грузовика был доставлен в региональную больницу, состояние его здоровья врачам опасений не внушает.

По факту ДТП проводится расследование. Движение автомобилей осуществляется по альтернативным шоссе.