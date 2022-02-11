Лондон, , 17:36 — REGNUM Британский исполнитель Эд Ширан и американская певица Тейлор Свифт опубликовали клип на новую совместную песню The Joker And The Queen. Премьера видео состоялась на YouTube-канале британца 11 февраля.

Эд Ширан Eva Rinaldi

В насыщенном локациями видео авторы предстают в образах своих молодых двойников. Основной темой композиции стали любовные взаимоотношения.

Ранее Эд Ширан и Тейлор Свифт неоднократно сотрудничали. Так, на счету дуэта теперь имеются три совместные песни.

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