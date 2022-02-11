Красногорск, 11 февраля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье снизился на 5%. Об этом 11 февраля сообщает оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 11 февраля этот показатель составляет 66,5%. Неделей ранее, 4 февраля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на территории Подмосковья был зафиксирован на уровне 71,5%.

Согласно официальной информации, всего с начала пандемии на территории региона прививку первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 5 124 932 человека. Полный курс вакцинации прошли 4 928 520 граждан.