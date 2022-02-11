Рига, 11 февраля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Жители расположенной в Риге улицы Рожу неоднократно жалуются в городские службы, но уборка улицы от снега нынешней зимой так и не была проведена ни разу. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Следы на снегу

«Первый раз снег выпал в конце ноября. Три с половиной месяца никто здесь не чистил. Мы тут каждый день ломаем машины. Но в то же время здесь живет много людей пенсионного возраста. Если я ломаю подвеску, они могут бедро или шею сломать», — рассказал порталу местный житель Улдис Буртниекс.

Он добавил, что на улице нет пешеходных тротуаров, поэтому и мамы с колясками, и пожилые люди, и школьники вынуждены добираться до своих домов по проезжей части, которая напоминает каток. Так как в конце улицы расположена автобусная остановка, то пешеходное движение здесь довольно интенсивное.

В департаменте сообщения Рижской думы подтвердили, что только в феврале 2022 года получали шесть звонков от жителей улицы Рожу: «Мы всю эту информацию передали нашему подрядчику. Конечно, вопрос, насколько эффективно это сделано, мы еще будем смотреть».

По словам и.о. директора департамента сообщения Рижской думы Яниса Вайводса, проблема заключается в том, что Рожу относится к улицам третьей категории, при больших изменениях погоды там появляются ледяные горки и с ними очень трудно бороться.

Поэтому отправленная снегоуборочная техника на базе действующего парка автотранспорта не справляется с таким льдом. Чтобы чистить такую улицу, необходимо заказывать специальный автогрейдер, которому, в свою очередь, необходимы особые погодные условия.

Сообщается, что за содержание улицы Рожу в порядке отвечает общество Daugavas LABА krasta uzturеtаjs. Если департамент сообщения установит, что улицы были почищены плохо или не были почищены вовсе, подрядчика могут оштрафовать.