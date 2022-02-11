Бишкек, , 16:40 — REGNUM Среди более чем 100 киргизстанцев, лишившихся своих сбережений из-за созданной гражданами Украины финансовой пирамиды «Голден Кэш», оказалась сестра генерального прокурора Киргизии Курманкула Зулушева. Об этом сообщил сам глава надзорного ведомства в ходе пресс-конференции.

Финансовая пирамида Admkrai.krasnodar.ru

По словам генпрокурора, его близкая родственница отдала мошенникам около $30 тысяч (2 млн 242 тысячи рублей), которые заработала, будучи директором частной клиники в городе Оше.

Зулушев отметил, что финансовая пирамида «Голден Кэш» действовала не только Киргизии, но также в Казахстане и Узбекистане.

«В бишкекском офисе работали три человека, агитирующих вложить деньги в эту пирамиду. Среди них была дочь заместителя председателя Верховного суда Айнаш Токбаевой. Сейчас она задержана в рамках расследования уголовного дела», — резюмировал глава генеральной прокуратуры Киргизии.