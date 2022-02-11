Архангельск, 11 февраля, 2022, 16:33 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 3770 человек, 200 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых заболевших — 1 215 архангелогородцев, 614 северодвинцев, 226 жителей Коряжмы. Случаи заражения коронавирусом выявлены также в Онежском, Каргопольском, Устьянском районе, Коношском и других районах области.

«В статистику включено три завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Турцию и Доминиканскую Республику», — отметили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки число больных ковидом пополнили 203 949 человек.