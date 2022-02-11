Москва, 11 февраля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Банк России остался не удовлетворён концепцией Минфина, оценивающей последствия легализации криптовалют. Об этом 11 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Нас ещё больше смущает то, что на те риски, которые мы указываем, концепция Минфина пока не отвечает. Вот эти риски никто не оспорил и никто не понимает, как их (нивелировать)», — заявил Набиуллина.

«Мы направили свою позицию по концепции Минфина в правительство. Основной вывод, что предлагаемые правительством походы не позволяют нивелировать те риски, которые мы видим. Ну и при этом создают новые угрозы», — указала она.

По её словам, основным аргументом в пользу легализации этого рынка служит широкая вовлеченность населения в него.

Однако указанные Банком России риски скорее означают, что вовлечённость населения в этот рынок следует снижать.

«Я приведу пример с валютной ипотекой… Люди активно, охотно брали валютную ипотеку, видя номинальные ставки, всё это казалось привлекательным. Не понимая, какие риски они брали на себя», — указала она.