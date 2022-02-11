Москва, 11 февраля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Российские власти готовы оказать Киргизии и Таджикистану помощь в делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, передаёт «ТАСС».

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

»Россия готова поделиться с Бишкеком и Душанбе своим опытом пограничного размежевания. Он у нас богатый. Особенно с их общим соседом — Казахстаном», — сказал он.

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Также высокопоставленный чиновник отметил, что регулярно вспыхивающие на спорных участках киргизско-таджикской границы конфликты, в том числе вооружённые, вызывают у России серьёзную тревогу.

Представитель дипломатического ведомства подчеркнул, что возникающие между Киргизией и Таджикистаном споры не должны решаться с помощью оружия, а разжигание межнациональной розни между жителями этих стран — недопустимо.

«Несогласованные границы несут в себе и другую опасность — проникновение радикальных экстремистских группировок, члены которых вербуют в свои ряды социально уязвленное население», — констатировал заместитель главы МИД России.

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