Черкесск, 11 февраля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки скончался от последствий COVID-19 один пациент. Смертность от опасной инфекции в регионе в последнее время значительно снизилась. С начала февраля было зафиксировано 11 случаев летального исхода, сообщили 1 февраля в федеральном оперативном штабе. Общее число смертей от COVID-19 достигла 947.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом заболеваемость COVID-19 в Карачаево-Черкесии в последние дни резко выросла. За прошедшие сутки был подтвержден коронавирус у 399 человек, сутками ранее — у 402 пациентов. Увеличилось и число госпитализированных.

В настоящее время в ковидных больницах находятся на лечении 528 человек, в то время как 1 февраля число госпитализированных составляло 382 человека. За прошедший день положили на лечение в больницу еще 44 пациента.